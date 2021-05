Une mannequin refuse de s’épiler les sourcils (photo)

Les sourcils sont une partie importante du visage. Ils permettent de souligner un regard et des traits du visage. C’est d’ailleurs, pour cette raison que cette mannequin a décidé de ne plus se les épiler. Pour conserver son caractère unique.

La jolie mannequin Sophia Hadjipanteli a choisi de conserver ses sourcils fournis pour mettre à mal certains stéréotypes.

Conserver ses sourcils pour briser les stéréotypes

Grâce à Sophia Hadjipanteli, le monosourcil est devenu tendance dans l’univers de la mode. Le jeune mannequin ne s’épile pas les sourcils pour prouver qu’il n’y a pas à être complexé s’ils sont liés. Et oui, fini l’appel de la pince à épiler !

La modèle grecque a d’ailleurs décidé de se teindre les sourcils en brun pour amplifier l’effet et aller au bout de sa démarche. Sophia Hadjipanteli compte déjà plus de 280 000 followers sur Instagram et son initiative est saluée dans le monde entier. Elle est même devenue égérie d’une marque de cosmétique qui souhaite casser les codes de la beauté « idéale ».

Le mannequin est convaincue que le monosourcil met en valeur son visage et ne se soucie guère de l’opinion des autres. Ce choix personnel est devenu viral sur les réseaux sociaux et Sophia Hadjipanteli a été rapidement reconnue comme une personnalité particulièrement inspirante.

La jeune femme a même posé en Frida Kahlo, la fameuse peintre mexicaine qui arborait elle aussi des sourcils très denses. Cela a permis au mannequin de s’assumer encore plus et d’être fière de la tendance qu’elle est en train de lancer.