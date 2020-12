Une opposition redoutable se forme contre Macky…

Opposition : Macky Sall face au quartet Mimi Touré – Ousmane Sonko – Khalifa Sall – Déthié Fall

De plus en plus, la rupture devient définitive entre Aminata (Mimi) Touré et le Président de la République Macky Sall. Mimi Touré vient encore de poser un autre acte fort montrant que désormais son destin politique ne se trouve plus dans son compagnonnage avec le Président de la République Macky Sall et son parti, l’Alliance pour la République (APR). Selon les informations, elle s’est séparée des symboles du parti présidentiel et a remplacé sa photo de couverture où elle était avec Macky Sall par une autre où elle apparaît toute seule sur sa page Facebook. Le tout sur fond bleu qui contraste avec le beige-marron de l’APR. Elle y ajoute cette inscription : « Restons engagés pour le Sénégal ».

Désormais Mimi Touré ne cache guère ses intentions. Elle va engager le combat contre le Président de la République Macky Sall et l’APR. Il faut dire que Mimi Touré est poussée à bout par les faucons du Palais, notamment Mahmout Saleh qui l’ont obligée à avoir une telle posture. Mimi Touré, même lorsqu’elle avait été limogée de son poste de Premier ministre par Macky Sall, s’était toujours mise dans les premières lignes pour défendre ce dernier face aux attaques de ses adversaires.

C’est elle qui avait été toujours là. Pendant ce temps, tous les faucons du Palais, faute d’arguments, en panne d’inspiration face à l’opposition, se terraient. C’est sans doute, lasse de faire l’objet malgré tout, de coups bas provenant de ces faucons et qu’elle a senti que cette fois, la coupe était devenue trop pleine, que Mimi Touré a décidé cette fois de rompre définitivement avec le Président de la République Macky Sall.

Ce dernier doit s’attendre à une opposition redoutable se mettre face à lui. Même s’il a réussi à obtenir à ses côtés Idrissa Seck, Macky Sall doit s’attendre à subir dans les prochains jours les assauts d’une opposition constituée du quartet, Ousmane Sonko-Khalifa Sall-Mimi Touré et Déthié Fall qui va sans doute grossir les rangs de l’opposition radicale. Un trio qui pourrait faire des dégâts.

La Rédaction de Xibaaru