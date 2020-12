L’Ofnac fouille la sœur de Youssou Ndour

L’Ofnac vient de répondre à l’Omart dirigé par Abdoulaye Mamadou Guissé sur son dépôt de plainte contre la sœur de Youssou Ndour qui se trouve être la présidente du conseil d’administration (PCA) de la société sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (Sodav). Et l’Ofnac dit avoir transmis le dossier aux services compétents pour une enquête sur cette affaire qui divise l’Omart et la Sodav…

SODAV : L’Omart envoie Ngoné Ndour et Aly Bathily à l’OFNAC

Les relations entre la PCA de la Sodav, le directeur gérant et l’Observatoire de la Musique et des Arts (OMART) ne sont toujours pas au beau fixe. Abdoulaye Mamadou Guissé et Cie ne lâchent plus la présidente du conseil d’administration (PCA) de la Sodav, Ngoné Ndour et son gérant Aly Bathily à qui ils reprochent une mauvaise gestion de la société sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (Sodav).

L’OMART qui a internationalisé son combat sur les « manquements qui portent préjudice aux artistes, de toutes disciplines, interprètes, auteurs, compositeurs, éditeurs, écrivains, producteurs, aux ayants droit de la Sodav », ne lâche pas la sœur de la Star planétaire Youssou Ndour.

Abdoulaye Mamadou Guissé qui avait saisi l’Ofnac vient de recevoir la réponse de l’OFNAC qui a ouvert une information sur cette affaire…mais pas la guerre.

En effet, dans un document reçu à xibaaru, l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui a reçu la plainte déposée par Abdoulaye Mamadou Guissé, Président de l’Observatoire de la Musique et des arts du Sénégal, contre Ngoné Ndour et Aly Bathily, informe que le dossier a été transmis aux services compétents.

La PCA de la Sodav, Ngoné Ndour et Aly Bathily doivent surveiller leurs arrières car l’Omart est à leur trousse. En plus de cette « traque » des acteurs de la culture, le Président Macky Sall avait aussi ordonné un audit de la société sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisin. En d’autres termes, c’est la croix et la bannière pour la sœur de Youssou Ndour qui avait porté aussi plainte contre Abdoulaye Mamadou Guissé.

A rappeler que les acteurs culturels reprochent à la PCA et au gérant de la SODAV, une société de droit privé, qui exerce depuis 2016 date de la publication de son agrément, sa gestion nébuleuse des droits d’auteurs, la distribution disproportionnée de l’aide covid aux acteurs culturels sa mais aussi son « administration chaotique et inhérente ».

Niakaar Ngom pour Xibaaru