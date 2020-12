Elu à un 3e Mandat…Macron félicite Condé !

Après le scrutin présidentiel en Guinée, Emmanuel Macron a enfin envoyé un message à Alpha Condé. Dans une lettre, datée ce 30 novembre 2020, le président français adresse des « vœux de succès » à son homologue guinéen. Une note qui intervient après la publication des résultats officiels des élections présidentielle guinéennes, lesquels sont très contestés par le principal opposant d’Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo.

Sur la lettre adressée à Condé, Macron parle de réconciliation des Guinéens et semble mettre la pression à son homologue réélu pour un troisième mandat. « Je mesure les attentes du peuple guinéen et les défis auxquels votre pays fait face, qu’il s’agisse du redressement de la situation économique et sociale avec la crise sanitaire mondiale ou de la réconciliation entre tous les Guinéens, après les violences, les divisions et les interrogations, qui ont émaillés ces élections. Votre capacité à y répondre dans un esprit de dialogue, de consensus et dans le respect de l’Etat de droit sera essentielle », lit-on sur la lettre de Macron.

Selon le président français, la relation entre le peuple de Guinée et la France est « inscrite dans un destin partagé ». C’est pourquoi, « la France continuera à se tenir aux côtés du peuple guinéen pour le développement économique et social du pays ».