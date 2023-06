Université de Ziguinchor : Le campus fermé…le CROUS au chevet des étudiants

La situation sociopolitique tendue a amené l’université Assane de Ziguinchor à prendre des mesures fortes dont la fermeture temporaire du campus social. Une situation qui n’est pas sans conséquence pour de nombreux étudiants notamment ceux qui viennent d’autres régions qui se sont retrouvés dans le désarroi sans toit et sans restauration.

Heureusement que le centre des œuvres universitaires et sociales de l’université Assane Seck (CROUS/Z) a été très sensible à leur situation et leur calvaire n’a pas duré longtemps. En effet, le DG du CROUS/Z Sana Sané a décidé de les accompagner durant cette période difficile en vivres et financement. Pour cela, une enveloppe de 5 millions de FCFA a été dégagée en plus des denrées. Une précieuse que les bénéficiaires n’ont pas manqué de magnifier.

Pour certains, le DG du CROUS/Z est en train d’humaniser davantage le centre des œuvres universitaires. Avec ce soutien, les étudiants peuvent être soulagés en attendant que la situation se stabilise et que le campus rouvre à nouveau ses portes.

L.Badiane pour Xibaaru