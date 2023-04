Université de Ziguinchor : Le campus social change de look avec… 

Depuis deux mois, le centre des œuvres universitaires et sociales de l’université Assane Seck de Ziguinchor a changé de Directeur Général. Sana Sané a pris les reines après le passage de Moustapha Lo Diatta. A sa prise de fonction, le nouveau DG avait déjà annoncé la couleur en promettant d’être proche des étudiants pour mieux saisir et prendre en charge leurs préoccupations quotidiennes et améliorer leurs conditions de vie dans le campus social.

Cette promesse, Sana Sané est en train de la tenir en l’espace de quelques semaines seulement. En poursuivant certains projets de son prédécesseur, le nouveau DG apporte sa touche personnelle dans une démarche inclusive saluée par les principaux bénéficies des services sociaux que sont les étudiants. Les conditions de productions sont améliorées au niveau de la boulangerie universitaire. En plus de consolider le climat de confiance avec les étudiants, Sana Sané améliore progressivement le cadre par l’aménagement de l’espace vert du campus sociale avec tout ce cela implique comment bien être pour les étudiants.

Une nouvelle ambulance est acquise, une initiative du DG du CROUS/Z qui a eu un écho favorable auprès du ministre Doudou Ka. Sana Sané compte poursuivre les efforts, son ambition est de traduire en acte la vision impulsée par Président de la République et qui tient à cœur le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Pr Moussa Baldé qui a donné des instructions claires dans le volet social gaze d’une stabilité dans l’espace universitaire et ce, à côté des efforts qui sont en train d’être faits sur le plan pédagogique.

Il faut noter qu’en dehors de l’université, le DG Sana Sané, fait agir tout son sens élevé de la générosité et de la solidarité en ces mois saints de carême et de ramadan. Plusieurs familles et responsables religieux ont reçu l’appui de Sana Sané notamment à Kolda où l’homme ne passe plus inaperçu à cause de son engagement pour la cause des populations du Fouladou

L.BADIANE pour Xibaaru