Urgent-Sidiki Diabaté arrêté par la police

Le chanteur malien Sidiki Diabaté a de sacrés ennuis avec la justice de son pays. En réaction à la plainte de Mamacita Sow, victime de violence conjugale, le Procureur du Tribunal de la Commune 3 avait activement recherché l’artiste qui en serait l’auteur

Selon des informations de dernières minutes, l’artiste malien Sidiki Diabaté a été arrêté par la brigade judiciaire et va passer sa première nuit en détention, selon nos confrères de mosaiqueguinee. Il aurait été entendu par la brigade d’investigation judiciaire du Mali. Après son audition, il a été décidé de le placer en garde à vue, révèle la même source.

Cette affaire qui est au centre de tous les débats sur la toile, a pris une tournure on ne peut plus sérieuse. Sidiki Diabaté est accusé de violence conjugale depuis la publication des photos sur Twitter d’une jeune femme présentant des marques de blessures. La victime de ces marques de violences physiques serait Mamacita Sow, la compagne de l’artiste malien.

« C’est réellement moi sur les photos mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J’ai subi plus que ça… En prenant ces photos, je me suis demandé s’il savait ce qu’il me faisait…», a revendiqué la petite-amie de Sidiki Diabaté sur une chaîne de télé malienne. La jeune femme a maintenant décidé de présenter l’affaire à la justice et les conséquences viennent de tomber. Sidiki Diabaté est actuellement recherché par le Procureur du Tribunal de la Commune 3.

Cette accusation porte un coup bas à la popularité du prince de Kora qui se fait lyncher sur la toile. L’affaire n’est pas d’ailleurs passée inaperçue aux yeux de son ex-copine Bijou Siraba. L’influenceuse malienne a exhorté la star de la musique malienne a demandé publiquement pardon. « On a partagé beaucoup de choses ensemble… Je te prie de bien vouloir présenter tes excuses à toutes les femmes du monde entier », a déclaré Bijou Siraba à l’endroit de Sidiki Diabaté.

Par ailleurs, en plus de la plainte de Mamacita Sow, la structure Afrimma a décidé face à l’accusation dont est victime Sidiki Diabaté de lui retirer toutes ses nominations pour l’année en cours.