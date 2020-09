Hôpital Abass Ndao : Les syndicalistes observent une trêve de 72 heures et avertissent

Les syndicalistes du centre hospitalier Abass Ndao, après la grève générale d’avertissement du 17 septembre 2020 qui a duré 24 h, décident d’observer une trêve de 72 h pour permettre une intervention des autorités. Mais ils se réservent le droit de décréter 48 heures de grève les jeudi 24 et vendredi 25 septembre, s’il n’y a pas de changement.

Voici l’intégralité de leur communiqué repris par Libération Online :

Déroulant son plan d’actions pour amener la Direction de l’hôpital Abass Ndao à reconsidérer sa décision inique et injustifiable de remettre la représentante du personnel au conseil d’administration à la disposition de la Ville de Dakar, une grève générale d’avertissement de vingt-quatre (24) heures a été observée. Cette grève a été très largement suivie puis le taux de respect du mot d’ordre était de 94%. La grève a été un succès total malgré les manœuvres de bas étage du Chef des soins Infirmiers qui a retourné sa veste (…).

Le comité de lutte profite de cette occasion pour saluer cette mobilisation exceptionnelle des travailleurs qui démontrent leur attachement à leur droit à la représentation du personnel au Ca de l’hôpital consacré par les textes et dont la violation constitue une menace pour la paix et la stabilité de l’institution. Le comité de lutte se félicite de l’audience que la présidente du Conseil d’administration, par ailleurs maire de Dakar, a accordée à sa délégation le mercredi 16 septembre 2020. Le comité réaffirme son ouverture et sa disponibilité pour une solution apaisée par le dialogue social mais sera ferme contre toute manœuvre de diversion visant à empêcher la représentante du personnel à exercer pleinement son mandat. Après évaluation de la grève du 17 septembre 2020, le comité a décidé d’observer une trêve de 72 heures pour donner aux autorités le temps d’intervenir et de trouver une issue heureuse au conflit. Le comité de lutte se réserve le droit de décréter 48 heures de grève les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020 si les choses n’évoluent pas. Il demande à tous les travailleurs de rester vigilants et mobilisés pour la suite du plan d’actions. Unis-nous vaincrons ! Vive la lutte des travailleurs du Centre hospitalier Abass Ndao.