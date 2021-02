Vaccination…Cheikh Ndiaye répond à l’appel de Macky Sall

M. le Président, votre appel est entendu, les sénégalais vont se vacciner en masse…Par Cheikh Ndiaye

Vous avez un peuple intelligent. Un peuple qui pose les questions essentielles ( essence) sur tout objet, politique , économique, social , médical, environnemental …avant de définir ou de se définir in fine de façon conséquente.

C’est un peuple conscient, responsable et qui , convaincu, mène le combat lui-même et avec les autorités pour l’atteinte des objectifs. Il en a toujours été ainsi à chaque fois que le pays a été face à des défis historiques. La vaccination contre la COVID 19 connaîtra un franc succès et le peuple sera debout pour stopper systématiquement ce virus qui fait des ravages. A l’état actuel de la situation , tout le monde est convaincu que seul le vaccin et le vaccin seul , peut permettre une immunisation collective. Un nouvel état d’esprit né de la perte en masse de personnes qui nous sont chères notamment celles du troisième âge.

Cet état d’esprit est d’autant plus perceptible et encourageant que les jeunes en majorité sont dorénavant et résolument tournés vers le port obligatoire des masques, l’observance des mesures barrières de façon générale. .

Après donc la phase d’incompréhension et de doute somme toute légitime, il est.heureux de constater une évolution comportementale positive dont l’effet immédiat est une bonne disposition à se faire vacciner et faire vacciner les autres..

En attendant l’arrivée des 6 millions de doses en plus des 200 000 déjà réceptionnés, il reste à créer les.conditions organisationnelles pertinentes afin que cette campagne réussisse comme l’a demandé SEM Macky SALL, président de la République. En plus des mesures prises dans le domaine de la santé, notamment dans le cadre global de la lutte de la COVID 19, quatre nouveaux hôpitaux seront réceptionnés bientôt en plus de la construction de la poliyclinique au sein de l’hôpital Principal , le Sénégal aura tiré fort heureusement toutes les leçons de la pandémie à covid 19 dans le domaine de la santé et les prochaines années 2022 et 2023 seront celles des résultats concrets dans ce domaine

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal Grand yoff