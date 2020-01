L’appel du président du président Macky Sall pour le Sénégal Zéro déchets a été bien entendu et suivi par les populations. Dans son quartier à Mermoz, ailleurs à Bourguiba et à la Place de l’indépendance, le Chef de l’Etat et la Première Dame ont participé aux opérations de nettoyage.

C'est par une mobilisation générale que nous forgerons l’image d’un nouveau Sénégal : plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes ; en un mot un Sénégal « Zéro déchet ». Les Sénégalais l'ont bien compris #kebetu pic.twitter.com/Ep3O2roJry — Macky Sall (@Macky_Sall) January 4, 2020