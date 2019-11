(Vidéo)-Wally annonce son concert du 28 nov à…Linguère

L’on en sait un peu sur les concerts que le lead vocal du Ramdan devait jouer à Linguère et à Dahra à la même date c’est à dire le 28 novembre prochain et qui avait suscité des réactions venant des proches du Ministre de l’Elevage. En réalité, c’est Wally Seck himself qui a voulu produire un concert à Linguère depuis l’an dernier finalement annulé pour une date ultérieure. Seulement entre temps, est venu la célébration de la journée nationale de l’Elevage prévue pour le 28 novembre.

Une coïncidence que certains proches du Ministre Samba Ndiobène Kâ assimilaient à un sabotage orchestré par le Maire de Linguère qui en réalité n’est même pas au courant de l’organisation dudit concert et c’est un de ses proches qui est ami de Waly Seck qui a voulu accompagner les actions du Ministre Aly Ngouille en offrant cette activité culturelle à la population de Linguère. Par conséquent ceux qui voient de travers en politique sont prompts à prêter au Maire de Linguère des intentions assimilées à des sabotages d’un adversaire alors que les deux Ministres en question n’ont pas les mêmes bases politiques et entretiennent d’étroites relations. Encore que le Ministre de l’Intérieur et Maire de Linguère a toujours œuvré pour le développement de la région naturelle du Djolof.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn