Vierge à 70 ans, elle cherche maintenant…un homme

Vierge, une femme de 70 ans à la recherche de son âme sœur

Alphonsine Tawara n’a jamais eu le temps pour les relations amoureuses parce qu’elle a passé sa vie à s’occuper de ses jeunes frères et sœurs. En dépit de son âge avancé, la septuagénaire veut rattraper le temps perdu.

Lors de son interview, Alphonsine 70 ans, a déclaré qu’elle était la seule à s’occuper de ses frères et sœurs. Elle voulait qu’ils terminent leurs études et aient une vie meilleure avant qu’elle se marie…

« Je suis toujours célibataire à 70 ans parce que je n’ai pas trouvé l’homme qui me convient. Mais lorsque j’étais encore une jeune fille, plusieurs hommes me couraient après. Je suis sortie avec plusieurs d’entre eux, mais j’ai refusé de me marier avant que mes frères et sœurs obtiennent leur diplôme, car c’est moi qui m’occupais d’eux.

Les hommes me demandaient en mariage et je leur disais non parce que je voulais d’abord m’occuper de l’éducation de mes frères et sœurs, puis me marier plus tard », a-t-elle déclaré.

Malheureusement, l’âge l’a rattrapée, et aujourd’hui qu’elle est prête à se marier, les hommes ne viennent pas vers elle.

« Si je trouve un mari, je me marierai. Je suis prête à être une épouse et à emménager avec mon mari », a déclaré Alphonsine.

Alphonsine, une enseignante qui a travaillé principalement dans des écoles missionnaires catholiques et qui n’a pas d’enfants à elle, considère ses élèves comme ses enfants.

« Je n'ai pas d'enfant biologique, mais