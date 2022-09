Ce Saoudien de 63 ans s’est marié…53 fois

Abu Abdullah, 63 ans, a déclaré qu’il s’était marié autant de fois non pas pour rechercher un plaisir personnel, mais pour trouver la paix dans la vie.

S’adressant à un média saoudien, Abdullah a déclaré qu’il a pris une femme pour la première fois à l’âge de 20 ans. Sa femme avait six ans de plus que lui. Il a ajouté que le mariage le plus court de ses 53 mariages n’a duré qu’une seule nuit.

« Lorsque je me suis marié pour la première fois, je n’avais pas prévu d’épouser plus d’une femme parce que je me sentais à l’aise et j’avais des enfants. Mais après un certain temps, des problèmes sont survenus et j’ai décidé de me remarier à l’âge de 23 ans et j’ai informé ma femme de ma décision », a-t-il déclaré.

Même deux mariages n’ont pas pu le rendre heureux. M. Abdullah a donc décidé de se marier une troisième et une quatrième fois en raison de problèmes entre ses deux épouses. Il affirme qu’il traite toutes ses épouses de manière équitable et dit qu’il a même épousé des femmes étrangères…

Il s’est marié à l’étranger pour se prémunir contre les vices lorsqu’il était en vacances professionnelles pendant trois à quatre mois. « Chaque homme dans le monde souhaite avoir une seule femme et rester avec elle pour toujours… La stabilité ne se trouve pas avec une jeune femme, mais avec une vieille femme », a déclaré Abdullah.

