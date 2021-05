Violences dans les rangs de l’APR…Sonko raille les « Macky boys »

Ousmane Sonko a jeté des pierres dans le jardin de la convergence des jeunes républicains en conclave à Tambacounda durant le week-end. Venu présider un « ndogu » (rupture du jeûne, ndlr) des jeunes de Pastef, le député de l’opposition a raillé les jeunes du parti au pouvoir dont la rencontre a été émaillée de violences. Selon L’AS, il a demandé aux jeunes de Pastef de retenir que le parti est une famille.

« Tout à l’heure en venant, on m’a montré les images d’une rencontre de jeunes à Tambacounda où les chaises volaient dans tous les sens », dit Ousmane Sonko en faisant allusion aux jeunes de l’APR. Il dira à ses militants qu’il ne faudrait jamais qu’à Pastef, aujourd’hui ou plus tard, on arrive à cette situation. « On peut avoir nos contradictions, ce qui est normal, mais il ne faudrait pas en arriver là », lance Sonko.

Avant d’ajouter : «Souvent on dit que c’est quand les gens accèdent au pouvoir et qu’il y ait des enjeux d’argent qu’ils se querellent. En tout cas, il n’y aura jamais d’enjeux d’argent avec nous parce qu’on ne distribuera pas l’argent public. Celui qui s’attend à cela n’a qu’à plier bagages». A l’en croire, s’ils s’imposent une certaine discipline, une fois au pouvoir, ils n’auront pas de problème avec l’argent public.