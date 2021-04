Visite de Pedro Sanchez au Sénégal…Malick Wade Guèye écrit au Président Macky Sall

Lettre ouverte à Monsieur le président…Par Malick Wade Guèye

Excellence, Monsieur le président de la république,

C’est suite à la visite du chef du gouvernement espagnole, Monsieur Pedro SANCHEZ que je saisis la balle au rebond pour vous rappeler la doléance que la DSE/APR Espagne a longtemps porté en faveur de la communauté sénégalaise établie au royaume d’Espagne.

J’ose me suffire comme bon nombre de responsables de notre entité, de votre maîtrise de la situation de nos compatriotes en Espagne, votre sens de la reconnaissance envers les sénégalais qui contribuent positivement au développement économique et social du Sénégal par l’envoie d’argent aux familles restées au pays. Vos plus fidèles compagnons qui vous ont accompagné durant la marche vers la conquête du pouvoir et qui vous magnifient en chaque fois que vous vous déplaciez dans la Diaspora leur sympathie se joignent à vous pour souhaiter à nos deux pays une amitié durable et bénéfique.

La communauté sénégalaise établie en Espagne, dans leur majorité vous témoigne, s’il en est encore besoin, le patriotisme qui l’habite pour contribuer à l’émergence du Sénégal. Pour l’APR/YAAKAAR, notre parti, nous vous réitérons le contrat de fidélité qui s’est noué entre nous depuis le début des attaques que vous aviez subies au PDS. Ces relations humaines par nature et fonction, vous l’avez mieux conservé et augmenté avec une réceptivité, une bonté, une générosité, une ouverture d’esprit mais surtout une gratitude envers tous les sénégalais de la Diaspora que vous avez érigé en une quinzième région avec toutes les opportunités qu’elle mérite : des députés dédiés, des conseillers économiques sociaux et environnementaux, des hauts conseillers aux collectivités, un secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur, etc…

Vos qualités humaines nous ont poussé à se battre pour convaincre les sénégalais dans leur majorité, à vous accorder leur confiance depuis 2012. Vous nous l’avez toujours rendu de très belle manière. Il n’y a pas meilleur que vous dans le lenderneau politique ; tous les Sénégalais de bonne foi dans la Diaspora osent l’affirmer.

Nous sommes nombreux à se sentir fiers de vous en suivant vos activités politiques depuis que vous êtes aux affaires en tant que ministre, en écoutant vos instructifs discours en tant que président, toujours axés sur la Paix, la Solidarité, l’Unité, l’Amitié, l’Entraide, la Liberté, l’Egalité, la Tolérance, le Travail, le Patriotisme et la Justice pour un monde plus équilibré, une société plus juste avec des populations épanouies dans le seul soucis d’un mieux-être aux quatre coins du monde. Vous êtes un homme de paix. L’équité territoriale est votre credo et fonde toutes vos actions politiques adossées aux programmes, plans et stratégies. Voilà une manière de combattre l’injustice et de donner à tout un peuple une belle leçon de citoyenneté, de civisme et de patriotisme, sans quoi l’émergence deviendrait impossible.

Excellence, Monsieur le président, vous avez toujours agi en vrai leader pour l’Afrique en général et le Sénégal en particulier, en gentleman face à tous les cercles qui nécessitent votre autorité : en tant que père de la Nation, le gouvernement, la coalition BBY et notre parti l’Alliance Pour la République APR /Yaakaar. Soyez en remercié.

Le parti que j’ai personnellement pris de vous saisir est de prendre en compte les doléances de la DSE/APR/ Espagne dont je suis membre. Ce n’est pas à vous qu’il est besoin de dire l’engagement des militantes et militants A.P.R de l’Espagne, vous le savez mieux que quiconque. Nous savons que vos multiples charges ne vous permettent pas de régler l’ensemble des problèmes qui se posent dans chaque contrée de la Diaspora et au demeurant, nous avons constaté aussi que c’est seulement lors de vos déplacements que vous trouvez toujours la bonne formule pour régler les problèmes qui se posent aux compatriotes ça et là dans les localités qui vous accueillent. Nous nous souvenons de votre dernière visite en Espagne en Décembre 2014, où vous aviez instruit, séance tenante, l’annulation des visas d’entrée au Sénégal à ceux qui avaient une nationalité européenne.

Au vu de tout cela, nous avons constaté que c’est un coup de chance pour la Diaspora française de vous accueillir souvent, et en chaque occasion, des actes forts qui méritent d’être salués sont posés. Malheureusement, les sénégalais de l’Espagne n’ont pas la chance de vous recevoir régulièrement. La visite du chef de gouvernement espagnole à Dakar nous a donné l’occasion de nous adresser à vous par cette voie pour vous demander humblement de faire quelque chose pour les sénégalais de l’Espagne. Et si je devais donner mon opinion en quoi faisant, c’est d’ouvrir des bureaux consulaires à Barcelone, en Andalouse et dans les Îles Baléares et Canaries.

Barcelone et Andalouse pour une forte présence de la communauté sénégalaise ( plus de 20.000) et Baléares et Canaries pour leur enclavement vis à vis de Madrid en tant qu’Îles. Bilbao vers le Nord aussi peut bien avoir un bureau consulaire pour atténuer les difficultés de nos compatriotes à avoir certains documents qui leur faciliteraient leurs séjour.

Veuillez donc Excellence, Monsieur le président, trouver par ma voix, ce que la communauté sénégalaise établit en Espagne, à l’image de celle de la France et de l’Italie souhaite recevoir de vous. L’Espagne est plus vaste que ces deux pays et a un seul consulat qui se trouve à Madrid distant de ses localités de plus de 400km.

Comme on le dit, les règles politiques doivent être unanimement reconnues à toutes les entités d’une même communauté malgré certaines divergences d’opinions ou de réalités. Nos compatriotes sénégalais établis en Espagne peinent à se faire établir des documents consulaires dans les délais. Il semblerait qu’ils sont les oubliés des programmes et prises en charge par rapport aux prestations de service.

L’oubli ou le manque de communication en politique est toujours perçu comme une offense à l’entité qui le subit. C’est pourquoi il est toujours bon de vous rappeler que nous sommes bien là et toujours prêts à vous accompagner et avons participé à l’effort politique.

Peut-être, sans savoir ce qu’il nous faut en Espagne, vous n’avez pas encore réagi pour satisfaire nos attentes, c’est pourquoi nous sommes encore optimistes à la suite de la visite du premier ministre espagnole à Dakar pour que la communauté sénégalaise établie en Espagne soit enfin soulagée.

En vous souhaitant un excellent Ramadan, recevez Excellence, Monsieur le président, nos remerciements anticipés et l’assurance de notre fidélité sans faille.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille