Visite des services…Abdoulaye Sow prend ses marques

Ces visites d’imprégnation et d’immersion ont pour but de mieux connaitre les structures rattachées au MULHP et de lever tous les obstacles et difficultés qu’elles rencontrent dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets.

Les directeurs et coordonnateurs de ces structures ont chacun magnifié la démarche inclusive du Ministre de l’Urbanisme et s’engagent à assurer de manière optimale la réalisation des projets et programmes à haute portée sociale et économique :

– Mise en œuvre du projet 100 000 logements

– Amélioration du cadre de vie

– Lutte contre les bidonvilles et les inondations.