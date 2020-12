Bara Gaye…nouvel homme fort de l’opposition Sénégalaise

Bara Gaye, le nouvel homme fort de l’opposition Sénégalaise

Assurément, l’enfant chéri de la banlieue empêche Macky Sall et ses sbires de dormir. Plus une semaine ne se passe sans que des journaux ne parlent de lui en mal. Le manège du quotidien Le Témoin découvert, La Tribune a pris la relève. L’objectif ultime étant de le diaboliser pour le pousser à bout afin qu’il réagisse. Mais, c’est mal connaître ce jeune qui a gravi tous les échelons au sein du parti démocratique Sénégalais. Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années.

Macky Sall, sachant qu’il a un gros morceau en face de lui, ne s’est pas limité à envoyer son ministre des Finances, Amadou Hott, à Yeumbeul Sud pour le contrecarrer. Il a décidé d’utiliser la presse pour le noyer. Mais, c’est peine perdue puisque tout Pikine est derrière Bara. Simple maire et sans aucune ressource additionnelle, il a construit et équipé un poste de santé à Yeumbeul car conscient que la santé est à la base de tout. Pour assurer la sécurité de ses semblables, il y a érigé un poste de police pour permettre aux personnes de pouvoir mener à bien leurs activités. Un nouveau lycée vient d’y voir le jour tandis qu’un stade y est en phase de construction.

Bara est un travailleur et n’a pas le temps de polémiquer sur des futilités. Il est actuellement le meilleur maire du Sénégal au vu de ses réalisations. Il a besoin du soutien de tout un chacun. Au lieu de l’encourager, certains frères libéraux jouent le jeu du pouvoir en tentant de s’en prendre à lui. Faites au moins comme lui. Allez dans votre zone, pour tenter de faire le 10e de ce qu’il est en train de faire. L’ex ministre n’est pas intéressé par un poste de ministre d’Etat, à fortiori de PCA.

A ces détracteurs tapis dans l’ombre, plus vous tentez de le calomnier, plus vous rehaussez sa cote de popularité. Certains ont voulu lui imputer la bagarre qui a éclaté à la permanence, il vous a ignoré. Vous avez tenté de le rabaisser en faisant croire à l’opinion qu’il a été défenestré de son poste de SG/adjoint, la vérité a fini par vous montrer que vous avez menti sur toute la ligne. Vous avez voulu nous faire croire que le Président Wade a remanié le Secrétariat national, cette pilule mensongère n’est pas passée et aujourd’hui les mêmes veulent nous faire ingurgiter qu’il a tenté de négocier un dérisoire poste de PCA. Il faut arrêter d’insulter l’intelligence des Sénégalais.

Le seul au PDS qui a osé téléphoner Diouf Sarr pour lui cirer les bottes et qui s’est fait humilier par ce dernier ne peut en aucun cas ternir l’image de l’ex-ministre, Bara Gaye. Ce donateur est le seul à être en contact direct avec les apéristes et c’est connu de tous. Bara Gaye est une fierté pour le Président Wade et pour le PDS. Aucun jaloux ne peut arrêter l’étoile montante de la politique Sénégalaise avec des ragots et des médisances. Bonne continuation monsieur le maire. Le chien aboie, la caravane finit toujours par passer.

Bassirou Dieye/ Responsable PDS au Point E