Voici ce que Sonko craint…face au juge

Dans son allocution diffusée tard hier soir, l’opposant Ousmane Sonko a rejeté la thèse du viol mais dit craindre, un autre dossier dans le dossier du viol :

«Aujourd’hui les sénégalais se sont appropriés cela. Je n’ai pas appelé pour que les gens sortent le 8 février mais ils sont sortis spontanément. Même en l’absence de résistance ils vont la fomenter ils pourront sortir un autre délit de rébellion. Et ça c’est un jugement direct en flagrant délit. Une condamnation à 6 mois et le casier judiciaire est complètement Sali. Et c’est l’objectif recherché et dans notre stratégie il serait bon de ne pas leur offrir cette opportunité » a déclaré Ousmane Sonko