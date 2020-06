Voici celui qui a financé « Libération » de Yakham Mbaye (photo)

C’est une révélation de Yakham Mbaye actuel DG du quotidien de service public « Le Soleil » et fondateur du quotidien privé « libération ».

Dans une interview à dakarposte, Yakham Mbaye répondant à Madiambal qui soupçonnait Macky Sall de le financer pour soin quotidien naissant, allait dévoiler ce qui suit :

« Evidemment, je n’allais pas lui faire savoir que c’est Cheikh Amar, après avoir échoué à me faire intégrer Futur Médias, qui m’avait donné un chèque de quarante millions de francs CFA pour démarrer Libération. »

Et Yakham de poursuivre que Youssou Ndour aussi voulait le dissuader de créer son quotidien en l’enrôlant dans son groupe : « L’année précédente, Youssou Ndour m’avait reçu chez lui à Paris pour me faire la même proposition. Leur geste n’était pas politique ou intéressé ; ils le faisaient pour moi. Ce sont deux personnes auxquelles me lient des relations fraternelles et amicales très fortes qui, aujourd’hui, se sont bonifiées ».