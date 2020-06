Bradage du Littoral…le ministre de la justice annonce des poursuites

Les autorités judiciaires suivent de près la polémique sur le bradage du littoral. « La Dscos est en train d’agir. Des rapports seront déposés. S’il s’avère que des crimes ou des délits ont été commis, il y aura, nécessairement, des poursuites. D’ailleurs, ces poursuites, elles peuvent être initiées par des personnes physiques. Pas nécessairement l’Etat », a déclaré le ministre de la Justice.

Me Malick Sall, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, invité du Jury du dimanche (JDD), sur iradio (90.3) et iTv révèle que le Gouvernement attend les rapports sur le littoral qu’il a commandités pour agir. « Si les enquêtes qui sont en cours permettent à l’Etat d’agir, soyez sûrs qu’il agira. L’Etat prendra toutes ses responsabilités. Le chef de l’Etat a fait une sortie en ce sens. Il a remis les choses à leur endroit. Pour une fois, vous avez vu comment il était en colère. Parce que, c’est une situation qui met en péril notre vie sociale. Le chef de l’Etat est totalement conscient de cela », indique Me Sall.