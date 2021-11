Voici la nouvelle bombe dont Davido serait amoureux

Le chanteur nigérian David Adeleke, connu sous le nom de Davido, a ouvert la voie à des supputations sur ses fréquentations, après avoir eu un rendez-vous avec une mystérieuse femme qui serait sa nouvelle petite amie. Gistlovers, un blogueur Instagram, croit savoir un peu plus sur l’identité de la dame. Ce serait Vafyl. Le blogueur a également ajouté que Davido suivait la dame sur sa page Instagram.

Depuis sa séparation avec Chioma Avril Rowland, il y a quelques mois, après avoir été vu avec l’influenceuse américaine sur Instagram, Mya Yafai, on ignore complètement tout de la nouvelle vie amoureuse de Davido. Si les internautes ont des doutes sur ce qui se trame ces derniers temps avec la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, un blogueur Instagram, Gistlovers, a affirmé que l’artiste nigérian a trouvé l’amour auprès d’une autre femme.

Cela survient après que Davido a partagé des photos et des vidéos d’un «dîner spécial», auquel il s’est rendu il y a quelques jours. Même chose avec la mystérieuse dame, qui a profité de sa story Instagram pour partager les mêmes photos et vidéos que le chanteur. Selon les révélations de Gistlovers, la nouvelle dame se nommerait Vafyl. Le blogueur a également ajouté que Davido suivait la dame sur sa page Instagram.

À rappeler que cela fait plus de six mois que Davido et son ex-fiancée, Chioma Avril Rowland, se sont séparés. Mais, les deux ex-amoureux ont été à nouveau vus ensemble, à l’occasion de la fête d’anniversaire de leur enfant, Ifeanyi. Quelques jours plus tard, ils ont recommencé à se suivre sur Instagram. Ce qui avait laissé croire aux fans que le couple allait peut-être se réconcilier. Mais…lire la suite ici