Le Peegasm est une toute nouvelle tendance sexuelle que de nombreuses femmes adorent. Ces deux termes anglais “pee” et “orgasm”, signifient donc “urine” et “orgasme” et cette technique peut s’avérer réellement dangereuse pour celles qui la pratiquent.

Qu’est-ce au juste le Peegasm ?

Vous ne connaissez peut-être pas cette technique sexuelle, mais le Peegasm est devenue une grande tendance chez les femmes. En réalité, cette pratique consiste à vous retenir d’uriner jusqu’à arriver à un point de non-retour et d’enfin aller vous soulager aux toilettes. En effet, certaines femmes ressentent un réel orgasme lorsqu’elles finissent enfin par uriner après des heures de retenue. Cette pratique serait née sur le forum Reddit, comme l’a rapporté Sud Info. Un internaute aurait effectivement raconté que sa compagne avait un orgasme à chaque fois qu’elle se retenait d’uriner. Cette publication a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de plusieurs femmes avouant ressentir la même chose.

Le Peegasm : une pratique très dangereuse

Même si le Peegasm peut vous apporter un vrai orgasme, cela n’est pas sans danger. Le Dr Charlotte Elder, médecin gynécologue et porte-parole du Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists a voulu mettre en garde les femmes. En effet, en vous retenant trop longtemps d’uriner, vous étirez votre vessie qui pourra mettre des années avant de redevenir normale, voire ne jamais retrouver une vessie à la bonne taille. De plus, ne pas uriner pendant plusieurs heures favorise l’apparition des bactéries. Aussi, les infections urinaires peuvent être plus nombreuses et peuvent même endommager vos reins, si elles se déclenchent à répétition. Si vous avez déjà des problèmes de santé liés à vos reins ou votre vessie, le fait de vous retenir ne fera que vous ajouter des complications, parfois très douloureuses, voire, très dangereuses.