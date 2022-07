Voici le joueur du Real et sa femme qui ont été drogués et…

Un joueur du Real Madrid et sa femme drogués et volés à Ibiza

Les vacances de Federico Valverde ont bien failli tourner au vinaigre. En voyage d’été à Ibiza avec sa conjointe journaliste Mina Bonino, les deux tourtereaux ont vécu un sale quart d’heure. Ils ont été drogués et volés par des individus mal intentionnés.

Les deux amoureux, espéraient simplement prendre un bon moment de repos en famille avec leur fils. Tout se passait bien, à en croire les propos des victimes, jusqu’à cet événement qui s’est invité à la virée. Le joueur et sa conjointe ont été drogués et dépouillés à leur insu. Environ 10 000 euros soit un peu plus 6 millions de Francs CFA ont été emportés, selon la journaliste.

Le milieu de terrain au Real Madrid découvre son portefeuille complètement vide, alors qu’il s’apprêtait à prendre de l’argent peu après son réveil.

« On nous a dit que la nourriture pouvait avoir été empoisonnée par le chef« , a affirmé Mina Bonino sur Instagram. En arrivant dans leur maison de vacances, le chef cuisinier était déjà là. » Il m’a dit qu’il n’y avait qu’une seule clé et qu’il allait la prendre avec lui pour que le lendemain, il puisse revenir faire le petit-déjeuner et ne pas nous déranger« , a expliqué la compagne du footballeur samedi dernier.

Selon la sortie Instagram de la journaliste, tout semblait être parfaitement exécuté et qu’il s’agissait sûrement d’un coup rondement préparé. « Tout était très subtil pour qu’ils puissent nous dévaliser sans qu’on le sache. On a passé notre premier jour à l’hôpital. On a été volés par une connaissance qui m’a vue dormir toute nue et c’est ce qui me dérange le plus », a-t-elle conclu.

Finalement, Federico Valverde et sa petite amie ont décidé de rester à Ibiza pour…Lire la suite ici