Voici les 20 membres du Conseil national du « New Deal technologique »

La nouvelle stratégie numérique du Sénégal, « New Deal technologique », est lancée ce lundi 24 février 2025, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. A l’occasion, les 20 membres du Conseil national qui ont travaillé dans la mise en œuvre de ce projet ont été présentés au public.

Il s’agit de :

M. Moustapha Cissé, spécialiste en intelligence artificielle

-M. Oumar Cissé, Directeur général de InTouch

-M. Mamadou , Vice président de Solution Ingénieur cloud

M. Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000

-Mme Nafy Diagne, Directrice de la stratégie et de la transformation chez Yas Sénégal

-M. Momar Diop, président de Sens start up

M. Sidy Diop, associé

M. Isidore Diouf, directeur général de Sénégal numérique Sa

M. Assane Gueye, spécialiste en Cyber sécurité.

Mme Ndeye Absa Gningue, responsable de l’innovation numérique à la banque de développement (Bad)

-Mme Fatou Sow Kane, Directrice générale Expresso Sénégal

-M. Mouhamed Mbengue, associé et Pdg de Grant Thornton Technologies

-Mme Aminata Ndiaye Niang, directrice générale adjointe de la Sonatel

-M. Basile Niane, directeur général de Social net link

-M. Antoine Ngom, président de l’organisation des professionnels des TIC

-Mme Mame Mame Fatou Wone, ingénieure en question et système d’information

-Mme Coura Tine, directrice régionale Wave

-M. Dahirou Thiam, directeur général de l’Artp

-M. Meïssa Tall, directeur général KPMG Afrique chez KPMG

M. Baïdy Sy, spécialiste transformation numérique à la Banque mondiale

Ces 20 membres siégeront au Conseil national du numérique qui sera officiellement installé cet après midi, au cours de la cérémonie de lancement. Ledit Conseil sera rattaché à la Primature. Son rôle, conseiller le Premier ministre sur tout ce qui touche au numérique du Sénégal.