Vol de voitures : La Police Française enquête à Dakar…

La brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne vient de démanteler un trafic international de modèles haut de gamme. Il aurait rapporté au moins 1,6 million d’euros. Sept suspects ont été mis en examen.

Selon La Tribune, des éléments de la BRB de France séjournent à Dakar. Ils sont aux trousses de 58 voitures de luxe volées en France et acheminées entre Dakar, Nouakchott, Casablanca et Banjul. Sept individus dont un Sénégalais, C. T., membre du gang des voleurs de voitures de luxe, ont été arrêtés entre lundi et mercredi dernier. D’après le journal, notre compatriote a balancé le nom d’une autorité sénégalaise comme faisant partie de ses clients.