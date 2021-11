WALLU A.P.R met en garde « l’assassin » Barthélémy Dias

COMMUNIQUE DE PRESSE DE WALLU A.P.R

Le WALLU A.P.R constate avec amertume et désolation les dernières sorties médiatiques d’une certaine opposition composée de roublards et de termites qui a fini par démontrer son manque de respect manifeste vis-à-vis de nos institutions.

Cette stratégie de manipulation perverse qui tend à utiliser la jeunesse sénégalaise comme chair à canon doit être combattu par toutes les forces vives éprises de paix et de justice.

Pour rappel, le dossier « Ndiaga DIOUF » a été vidé et les principaux concernés, Barthelemy DIAZ, Habib DIENG, Babacar FAYE, ont été condamné à une peine de deux ans de prison dont six mois fermes accompagnée d’un dommage et intérêt à hauteur de 25.000.000 de francs CFA à verser à la famille du défunt. Suite à cette décision de justice, ce grippe-sou de Barthelemy DIAZ doublé d’un sicaire avait interjeté appel sur les dommages et intérêts, d’où sa convocation du Mercredi 10 Novembre.

Fort de ce constat, le WALLU A.P.R se positionne en première ligne et met en garde cet assassin de premier degré et ses acolytes adeptes de violences.

Le WALLU A.P.R lance un appel solennel à toute la population sénégalaise à veiller scrupuleusement au respect aux dernières recommandations des Khalifes généraux et du clergé pour une stabilité sociale durable.

La coordination du WALLU A.P.R