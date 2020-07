Wari de Kabirou Mbodj en faillite à Dakar

Une révélation de nos confrères du Témoin sur « Wari »…En cette période de Tabaski, c’est le grand rush vers les points d’argent où de nombreux clients effectuent des envois s’ils ne font pas des retraits. Vous conviendrez avec « Le Témoin » quotidien que c’est le moment où il y a le plus de transactions financières compte tenu de la très forte demande sociale. Malheureusement, la boîte de Kabirou Mbodj peine à faire exploser son réseau contrairement aux années précédentes.

Tenez ! Hier, un de nos chauffeurs a sillonné presque tout Dakar (Castors, Bène-Tally, Bopp, Hlm etc.) pour pouvoir effectuer un retrait d’argent. Et plus 17 points d’argent et multiservices ont été visités. Résultats des courses : aucun d’eux ne dispose de Wari. Partout, la réponse est la même : « Amoul ! Orange money rék mo aam ». Et au bout des courses, notre pauvre client a été conseillé d’aller dans les banques pour le retrait. A ce rythme, il n’est pas interdit de constater la décadence du système Wari qui pourtant fut leader au Sénégal il y a quelques années. Ndeyssan, que dieu sauve notre Wari national et international !