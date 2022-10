Wari en faillite…Kabirou Mbodje très remonté contre l’Etat du Sénégal

Kabirou Mbodje ne digère toujours pas la chute de Wari. Cette faillite de son entreprise l’a poussé à avoir une dent contre l’État du Sénégal. Wari a longtemps été perçu comme un fleuron et fierté nationales. Elle était active dans une soixantaine de pays, dont quarante sur le continent, et comptait 212 millions d’utilisateurs. Malheureusement elle sera morte de sa plus belle mort.

Cela, Kabirou Mbodje le sait. « La partie africaine de l’activité est tombée à zéro. On a torpillé un Africain pour privilégier des non-Africains, alors que j’ai énormément œuvré pour l’inclusion financière sur le continent et que j’ai créé des milliers d’emplois », regrette le chef d’entreprise dans un entretien avecc Jeune Afrique. Il dénonce aussi la responsabilité des hommes politiques africains, des administrations et des institutions continentales.

Ses démêlés avec les pouvoirs publics sont d’ailleurs à l’origine du transfert du siège de Wari de Dakar à Lomé, en 2015. « Racket », « hostilité », « malveillance »… Kabirou Mbodje ne mâche pas ses mots à l’égard du Sénégal. « L’agence de promotion des investissements nous avait, au début, donné des exonérations, mais le fisc est ensuite venu nous demander de payer des impôts. J’étais allé voir le président Macky Sall pour me plaindre », justifie-t-il.

Sa courroux à l’égard des autorités sénégalaises s’explique, surtout, par l’échec de sa reprise de l’opérateur télécom Tigo, en 2017. « J’avais signé un accord avec Millicom afin d’acheter leur filiale parce que j’avais compris que c’était vital pour poursuivre le développement de Wari face à la concurrence, notamment celle d’Orange. Le chef de l’État m’a d’abord soutenu. Puis, alors que le financement avec Afreximbank était bouclé, à la dernière minute et sous la pression du Premier ministre de l’époque (NDLR: Mahammed Boun Abdallah Dionne), la banque a modifié un passage du contrat qui indiquait que leur engagement était irrévocable. Et tout a capoté », détaille l’entrepreneur.