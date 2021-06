Wave traine Orange devant l’ARTP

La bataille entre Orange et Wave est lancée. Le système de transfert d’argent annonce avoir saisi l’autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP).

En effet, les clients de Wave ne peuvent pas acheter du crédit orange sur la plateforme de l’entreprise. Pour se faire entendre, cette dernière a décidé de saisir l’Artp.

« Nous avons saisi le régulateur aux fins d’un arbitrage sur cette affaire et lui faisons totalement confiance pour qu’une décision équitable puisse être prise. Wave reste déterminée à fournir des services financiers inclusifs et très abordables pour tous et nous espérons très bientôt pouvoir vous proposer à nouveau l’achat de crédit Orange », a-t-elle indiqué.