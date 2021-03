Un yacht à 90 millions de dollars s’écrase sur un quai à Saint-Martin (VIDÉO)

Saint-Martin est coupé en deux, avec une partie française et une autre au sud qui appartient aux Pays-Bas. C’est notamment sur celle-ci que vous avez peut-être déjà vu des avions passer à quelques mètres seulement au-dessus d’une plage, donnant lieu à des scènes insolites bien souvent filmées. Cette île est un lieu très prisé par les touristes, notamment les plus riches. Il faut dire que le cadre y est idyllique.

Un yacht de 77 mètres de long s’écrase sur le quai de Saint-Martin

C’est cette destination qu’a choisi un milliardaire suisse pour y entreposer son gigantesque yacht. Mais le 24 février 2021, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Hans-Peter Wild. Son nom ne vous est peut-être pas étranger. En effet, avec une fortune estimée à 3,3 milliards de dollars, il possède la marque Capri-Sun mais aussi le club de rugby du Stade français.

Ce jour-là, le yacht s’apprête à rentrer au port. Mais lorsqu’il approche du quai, il devient incontrôlable. Et un yacht de 77 mètres incontrôlable, ça fait des dégâts. C’est ce que l’on peut voir sur les vidéos partagées par des témoins de la scène. À deux reprises, il heurte violemment le ponton, le détruisant partiellement. Sur la vidéo suivante, il s’agit du deuxième impact, plutôt violent.

Un problème informatique qui risque de coûter cher

Il y aurait eu sur ce yacht à Saint-Martin, nommé « Go », un problème avec l’ordinateur de bord. Fort heureusement, aucune personne n’a été blessée sur le quai ou parmi les 18 membres d’équipage. Mais les travaux risquent bien de coûter cher et prendront vraisemblablement plusieurs mois. Ce qui n’est sûrement pas un soucis pour Hans-Peter Wild.

Cet énorme yacht bleu turquoise possède plusieurs particularités surprenantes. Construit en 2018 et estimé à 90 millions de dollars, il possèderait selon Celebrity Net Worth un héliport, une piscine, un hammam, une salle de sport… et s’il faut se déplacer plus rapidement, un bateau plus petit nommé « La Limousine », garé dans le « Go », peut-être utilisé. Rien que ça. Si vous voulez voir la scène sous un autre angle, voilà la vidéo postée par un certain « Tom Polo », qui n’a pas l’air plus inquiet que ça.