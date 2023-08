Yarakh : Les individus encagoulés ont (aussi) brûlé un camion

Lundi 31 aout 2023, aux environs de 10 heures, des individus encagoulés ont pris d’assaut un camion porte-conteneur à Yarakh. Les faits se sont déroulés à la veille de l’attaque du bus Tata de la ligne 65. Armés de couteau, ils ont intimé l’ordre au conducteur de se garer. Ensuite, ils ont mis de l’essence sur le véhicule avant le brûler.

C’est sur ces entrefaites, à travers un point de presse, que le Collectif des Entreprises Agrées pour le Transport et la Livraison Conteneurs au Sénégal (CEATLCS), apportant son soutien à la société DIAGNES ET FRÈRES, déplore l’acte irréfléchi qui aurait pu coûter la vie du chauffeur et la perte du conteneur. Par ailleurs, le collectif se désole de la crise politique qui a abouti aux manifestations dans certaines localités du pays, lesquelles ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels.

Le collectif présente ses condoléances à toutes les familles implorées, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et prie pour la paix et la stabilité du pays. Toutefois, il invite l’État à assurer la sécurité des déplacements des camions pour un bon déroulement des opérations de livraison de Conteneurs. Le collectif appelle également à la responsabilité et au discernement.

« Les Transporteurs de Conteneurs ne sont que dans le rôle de transport public de marchandises pour servir le pays. Faisant suite à la situation des opérations, le CEATLCS remercie le Directeur Général du Port Autonome de Dakar pour les mesures prises pour la décongestion du port et attend leur mise en œuvre pour la fluidité du Port », a indiqué le collectif.

Source : Emedia