Yawou Dial et Cie tombent pour vol et atterrissent en prison

Domicilié aux Mamelles, A. Thiam Mbaye a été victime de cambriolage à quatre reprises entre février 2020 et décembre 2021. Selon Rewmi Quotidien, ses bourreaux profitaient de son absence pour soustraire divers objets et des numéraires dans son appartement. Démasqués par la caméra de surveillance de l’immeuble d’en face, M. Samb et A. Diba alias Yawou Dial (ce n’est pas Yawou Dial le lutteur) avaient subtilisé 400.000 francs et un poste téléviseur dans la journée du samedi 11 décembre 2021.

Trainé devant le tribunal, la partie civile a réclamé 625.000 francs, à titre de dédommagement. Vu la constance des faits, le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement ferme. A sa suite, la présidente de la séance qui a disqualifié les faits en vol en réunion, a infligé une peine de deux ans dont, un an ferme aux prévenus. Ils doivent solidairement allouer 625.000 francs à la victime.