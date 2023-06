Yaye Fatou Diagne recadre Tarik Ramadan

Tais toi Tarik Ramadan ! (Par Mme Yaye Fatou Diagne)

Ai je bien entendu ?

Vous avez dit Tarek Ramadan ?

C’est quoi ,cet autre paternalisme des marginaux qui s’invite au Sénégal avec Juan Branco l’avocat des tartufferies et Tariq ramadan le prédicateur dans les chambres des grands hôtels du monde .

Alors qu’il prétendait,être le porte drapeau de l’islam moderne Orthodoxe en Europe, mettant en valeur les enseignements de son grand père Hassan El Benna ,voila que Tarek Ramadan trébuche fréquemment après la série des révélations sur ses bas instincts pour assouvir ses pulsions diafricaine.

Se servir comme alibi de notre sainte religion sans sincérité pour obtenir des faveurs d’ici bas est un sacrilège mais plus grave encore s’en servir comme un appât pour ses propres turpitudes relève doublement Aouzzou Bilah des Grands péchés .

Qui s’assemble se ressemble :Ousmane Sonko et Tarik Ramadan : l’apparence religieuse trompeuse et le gout de ce genre de bassesses de travers. El hadj Diouf qui apprecie les scoop peut bien organiser une rencontre médiatique entre hind ayari , et christelle ( les victimes de tarik ramadan ) et adji Sarr victime de sonko/

Comme hind ayari est tunisienne , avec Adji Sarr elles pourront bien porter valablement, le message des femmes africaines.

Mme Yaye Fatou Diagne

Maire de Ngathie Naoudé