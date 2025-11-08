Youssou Ndour nominé aux Grammy Awards pour son album “Éclairer le monde”

Le dernier album de Youssou Ndour, intitulé “Éclairer le monde”, vient d’être nominé aux Grammy Awards dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album. L’annonce a été faite par l’artiste sénégalais sur sa page Facebook, où il a exprimé sa joie et sa gratitude.

« Bonsoir à toutes et à tous, c’est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous annonce une bonne nouvelle : mon dernier album, Éclairer le monde, a été nominé aux Grammy Awards, dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album », a écrit le chanteur.

Pour Youssou Ndour, cette distinction représente bien plus qu’une reconnaissance artistique. Elle consacre, selon lui, « une aventure humaine et musicale exceptionnelle ». Il a également tenu à remercier ses collaborateurs Michael League et Weedie Braimah, avec qui il a réalisé ce projet, ainsi que Nic Hard.

« Éclairer le monde est une invitation au voyage, au dialogue des cultures et à la lumière partagée. Merci à tous », a-t-il conclu, visiblement ému par cette nomination qui confirme une fois de plus son rayonnement international.