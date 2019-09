La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a annoncé qu’une enveloppe de 250 millions de francs Cfa est disponible pour accompagner les initiatives économiques des acteurs locaux de Dagana, Podor et Saint-Louis. La région de Saint-Louis, dit-elle, ’’regorge d’énormes potentialités’’ dans les domaines de l’agriculture, la pêche et l’élevage. Elle a exhorté les femmes et les jeunes, ’’bénéficiaires prioritaires’’ de la plateforme, à ’’s’organiser autour d’activités économiques entrepreneuriaux viables, selon les modèles de l’économie sociale et solidaire’’.