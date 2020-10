Ziguinchor célèbre le Magal à la grande Mosquée Mourides de Tilène

Le Magal de Touba, la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride a été commémoré par la communauté mouride de Ziguinchor.

Les talibés mourides qui n’ont pas pu rallier la ville sainte de Touba se sont donné rendez-vous à la grande mosquée mouride sise au quartier Tilène. Un lieu habituel où les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba commémorent chaque année son départ en exil au Gabon.

Un récital du Coran et de Qasida a marqué la journée du « 18 safaar » qui a vu la participation des talibés mourides et autres fidèles musulmans et chrétiens qui dans la communion ont rendu grâce à Khadimoul Rastoul, qui toute sa vie durant a incarné un Islam pacifique basé sur la recherche du savoir, du savoir-faire et un savoir-vivre en communauté.

TEXTE ET PHOTOS DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG