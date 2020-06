Ziguinchor : la fédération Dimbaya kagnalen célèbre la journée de l’enfant africain.

C’est à travers des actes de sensibilisation et de solidarité envers leurs paires que les membres du conseil communal des enfants de Ziguinchor ont célébré ce 16 Juin, la journée internationale de l’enfant africain commemorée dans un contexte particulier de pandémie.

«Avec la crise sanitaire où les rassemblements sont interdits, nous avons décidé de célébrer cette journée autrement. C’est ainsi que nous avons effectué une descente dans les marchés et autres lieux publiques à la rencontre de nos paires à qui nous avons distribué des masques, des gels et racheter leurs marchandises en guise de solidarité » a martelé Corinne Angélique Ndeye porte parole du jour qui a déploré la maltraitance et l’exploitation que subissent leurs paires «nous regrettons de rencontrer de petits enfants comme nous en train de vendre de l’eau, des feuilles de « nana » et autres et nous condamnons cette maltraitances et exploitation des enfants» se désole t-elle.

Au-delà de sa dimension historique, la célébration de la Journée de l’Enfant Africain est une fois de plus une opportunité pour les enfants et la fédération Dimbaya kagnalen de Ziguinchor de mener un plaidoyer fort en faveur de la promotion de leurs droits. « C’est un grand jour pour nous les enfants ! Nous profitons de cette journée pour demander le respect des textes qui garantissent nos droits. C’est tout ce qu’on demande ».

La fédération Dimbaya de Ziguinchor sous l’égide de child fund une structure qui s’active dans la protection de la petite enfance prône une nouvelle approche pour éradiquer la maltraitance et l’exploitation des enfants.«Des descentes sur le terrain, des visites à domicile des enfants victimes de maltraitance ou d’exploitation, des causeries avec les parents concernés c’est désormais notre nouvelle approche pour sensibiliser et conscientiser les parents» s’est engagé Talla Mbaye manager de ladite fédération.

DEMBO JUNIORCOLY XIBARRU ZIG