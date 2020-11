Ziguinchor : Les jeunes responsables politiques déçus par le président Macky Sall

Le président de la république a procédé le 28 Octobre dernier à la dissolution du gouvernement qui a vécu presque 9 mois. Le Dimanche 1 Novembre, quatre jours après, un nouveau gouvernement à été mis sur place.

Dans ce nouveau gouvernement, aucune nouvelle nomination pour la région de Ziguinchor. Hormis Assome Aminata Diatta qui a regagné la confiance du président Macky Sall, aucun autre responsable politique de l’ APR ou des partis alliés n’a bénéficié de portefeuille ministériel. Une grosse déception pour certains jeunes responsables politiques de la mouvance présidentielle qui espéraient voire leurs mentors faire leur entrée dans ce nouveau gouvernement.

Pour Mamadou Lamine Diedhiou, responsable des jeunes du parti socialiste de Ziguinchor « la déception est grande car Ziguinchor est encore lésée en rade » dit-il avant de poursuivre « on ne peut pas comprendre, avec toutes les ressources humaines, des hommes compétents que regorge la région de Ziguinchor, aucun poste n’a été attribué aux responsables politiques de la région » se désole t-il.

» Ce qui est surtout regrettable c’est de constater que la jeunesse est laissée en rade » a regretté le jeune socialiste.

La déception est grande et le découragement constaté auprès de certains militants et sympathisants de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) du Dr Abdoulaye Baldé. Sur les réseaux sociaux certains responsables ont manifesté leur désolation. » Le président Macky Sall disait on gagne ensemble et on gouverne ensemble. Alors c’est inadmissible que le Docteur Abdoulaye Baldé, avec toute sa dimension, son expérience et son expertise n’ait bénéficié d’aucune responsabilité et cela depuis son adhésion à la coalition BBY et son soutien au président Macky Sall » a soutenu un jeune responsable politique de l’UCS. Ils sont nombreux à demander à Abdoulaye Baldé de rompre son compagnonnage avec le président Macky Sall.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU, ZIGUINCHOR