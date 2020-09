Ziguinchor : Les résultats du BFEM sont fameux !

Le premier tour de l’examen du brevet de fin d’étude moyen s’est déroulé dans de bonnes conditions sur l’ensemble de la circonscription académique de Ziguinchor.

Après trois jours de composition, les candidats à la quête du diplôme sanctionnant les études moyennes peuvent savent le sort qui leur est réservé. Les résultats ont commencés à tomber depuis hier et les premières tendances sont bonnes malgré la suspension des cours durant deux mois à cause de la pandémie covid-19.

Aux centres CEM Boucotte Sud et Marie Affinko Diatta, le taux de réussite dépasse largement la moyenne si l’on se fie aux propos des présidents de jurys logés dans ces deux centres.

« Sur 167 candidats, 103 ont réussi au premier tour. Et pour le second tour nous avons 59. Seulement 5 candidats ont été ajournés » a informé Ibrahima Mansaly président du jury du CEM Boucotte Sud. Une performance qui s’explique selon lui par « les épreuves jugées trop faciles » et surtout « la réduction des effectifs des classes à raison de 20 élèves par salle et le sacrifice des enseignants qui se sont donné corps et âme pour la réussite de leurs élèves ».

Son collègue du jury logé à l’école Marie Affinko Diatta se félicite du bon comportement des filles qui se sont illustrées de la plus belle manière « les filles se sont distinguées meilleures que les garçons. Les trois premiers de mon centre sont toutes des filles » s’est réjoui Boubacar Kabo président de Jury à l’école Marie Affinko Diatta.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG