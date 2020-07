Ziguinchor : SOS Casamance au chevet des habitants de Diabir (Oulampane)

En cette période où le Sénégal est secoué par la pandémie du covid-19, l’association SOS Casamance s’est fait encore distinguée à travers ses bonnes actions. En effet, pour participer à l’effort national dans la croisade contre la pandémie de coronavirus, son président Amadou Sylla a octroyé un lot important de masques aux habitants du village de Diabir dans la commune de Oulampane, département de Bignona. Des posters ont été également distribués aux populations pour s’informer sur la pandémie et sur les gestes barrières en fin de se prémunir du virus.

Un geste qui selon Marie Pauline Jeanne Basséne traduit l’engagement du président de ladite association qui en toute circonstance reste solidaire aux populations de la région naturelle de la Casamance.

« Ce lot de masques permettra de compléter le protocole sanitaire et de protéger les enfants et les personnes âgées contre le virus de covid-19 » s’est réjoui M. Manga, chef du village.

Au nom de toute la communauté éducative du village, le directeur de l’école élémentaire a remercié l’association SOS Casamance et son président Amadou Sylla pour la construction du mur de clôture de ladite école. Un mur qui permet d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants qui désormais travaillent dans de bonnes conditions et en toute sérénité et sécurité.

Outre que la clôture de l’école élémentaire, la représente du président de sos Casamance a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’une case de santé. Une infrastructure qui va soulager plus de trois cent habitants du village qui font des kilomètres pour bénéficier des soins médicaux.

Conscients que le sport et un facteur de paix et que le développement d’une localité ne peut aussi se faire qu’avec une jeunesse épanouie, Amadou Sylla et ses partenaires se sont engagés pour la construction du mur de clôture du terrain de football du village. « Avec cette clôture, sos Casamance participe à la promotion des jeunes de Diabir et des villages environnants qui désormais pourront s’épanouir dans un cadre saint et participer au développement de leur localité » à soutenue Marie Pauline Jeanne Basséne. « Le ciment, le fer et autres matériaux de construction sont déjà sur place. Donc les travaux vont incessamment démarrer » à rassurer l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux.

» La réalison de telles infrastructures permettra non seulement de retenir les jeunes au village mais aussi d’encourager le retour de ceux qui sont partis depuis longtemps » a martelé le responsable de la jeunesse pour qui « l’exode rurale constitue une entrave au développement de leurs localité ».

Longtemps oubliées par les programmes de l’état dans la réalisation des infrastructures sociales de base les habitants de Diabir ont traduit toutes leurs reconnaissance et contentement à l’endroit de SOS Casamance. Elles ont formulé des prières pour ses membres et pour que les chantiers entamés arrivent à bon termes.