La traque contre les dealers et trafiquants de drogue par la police se poursuit. Après la bande de brofaye diolas, la police a démantelé un réseau de trafiquants de chanvre indien à Lyndiane, un des plus grands quartiers périphériques de Ziguinchor où la drogue est très prisée par les jeunes. Tout est parti de l’interpellation de deux présumés dealers qui ont fini par filer des noms aux hommes du commissaire Adama SARR. Ces derniers ont effectué une descente hier soir à Lndiane. Une opération qui a conduit à la saisie d’une quantité de chanvre indien et l’arrestation de Ousmane Jacques SANE un fournisseur très connu des services de la justice et qui vient pourtant d’être libéré de prison le 15 janvier dernier.

Le commissaire Adama SARR et ses hommes ont ainsi engagé le combat pour éradiquer le trafic de drogue dans la région de Ziguinchor

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ZIG