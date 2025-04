1000 milliards du Covid…D’autres ministères ciblés par la justice

Après les hauts responsables du ministère de la Santé, c’est désormais au tour du ministère des Mines, du Tourisme et des Sports d’être dans le viseur de la justice. Ce mercredi 16 avril, plusieurs responsables administratifs, fournisseurs et chefs d’entreprises sont convoqués à la Division des investigations criminelles (DIC).

Tout part du rapport de la Cour des comptes, qui révèle de graves anomalies financières dans l’utilisation d’un milliard de francs Cfa alloué au ministère des Mines dans le cadre du Fonds de riposte contre la Covid-19, justifie L’Observateur, qui donne l’information.

Sur ce montant, glisse la même source, 800 millions, soit 80% des dépenses, n’auraient aucun lien direct avec la lutte contre la pandémie.

Le ministère a justifié l’achat de logiciels, de matériel de laboratoire, de tricycles et de presses à huile comme des moyens de soutien aux populations minières. Mais sur le terrain, la réalité est toute autre, reprend le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).

La preuve, affirme celui-ci, «les presses à huile, par exemple, sont restées inutilisées, stockées dans les gouvernances régionales». Elles se sont révélées «inadaptées aux zones concernées», comme Kédougou et Tambacounda.

Lors de son audition, le DAGE du ministère en question, Alassane Diallo, a tenté de justifier ces achats en invoquant la continuité des services administratifs et l’appui aux orpailleurs dans un contexte de crise. «[…]. L’acquisition de Logiciel Argis et de gestion de projet visait, dans le contexte d’incertitude de la Covid-19, à offrir aux usagers et aux sociétés minières une administration à distance, avec notamment le dépôt et le traitement des dossiers de demande de permis et de titres miniers en ligne», a-t-il argué, ajoutant que «l’acquisition de matériel de laboratoire a été faite en vue de pallier une carence dans la délivrance de services d’analyses de substances minérales qui ne pouvaient plus s’effectuer à l’étranger du fait de la fermeture des frontières».

Repris par Seneweb qui cite L’Obs, Diallo soutient, concernant d’autres dépenses d’investissements, que celles-ci «sont destinées aux orpailleurs pour le maintien d’emplois et en soutien des populations exerçant dans les sites miniers».

Mais la Cour estime que ces acquisitions relèvent davantage de projets classiques que d’urgences sanitaires, souligne le titre de Gfm.