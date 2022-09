114 candidats à l’émigration clandestine interpellés par la Gendarmerie

Une pirogue de fortune transportant des migrants a été interceptée au large des bolongs de Djifer dans les îles du Saloum (région de Fatick) les samedi 03 et vendredi 09 septembre 2022.

Ils étaient 114 candidats à l’émigration clandestine, qui ont été interpellés dont 68 de nationalité sénégalaise et 43 d’origine étrangère, nous renseigne un communiqué de la division de la communication de la gendarmerie nationale. Elle confirme que la pirogue était en détresse dans les eaux territoriales de Djifer avec à bord, plus d’une centaine de migrants et un important lot de matériels logistiques destinés à leur alimentation et à la navigation maritime.

Cependant, les deux principaux convoyeurs qui réclamaient des sommes comprises entre 200.000 et 500.000 francs CFA par personne embarquée ont été également arrêtés à Cayar et mis à la disposition des autorités judiciaires.

La gendarmerie renseigne que divers matériels dont une grande embarcation, deux pirogues, quatre moteurs hors-bord de 40 et 60 chevaux, plus de cinq mille litres de carburant, des denrées alimentaires et des accessoires de cuisine sont également saisis au terme de l’enquête diligentée par les éléments de la brigade territoriale de Fimela, renseigne Dakaractu.