Un cadre républicain répond à Ibrahima Sène

Réponse à Ibrahima Sène du PIT…Par Masséne Béye

De l’ingratitude du ventre.

Le ventre est un des organes du corps humain qui nous maintiennent en vie. Il faut régulièrement satisfaire à ses exigences alimentaires, à défaut, il vous le rappelle par des grognements audibles et sonores. Il a aussi la particularité d’avoir la mémoire très courte, il ne se rappelle jamais du dîner d’hier et n’est intéressé que par le repas à venir. Il nous rappelle le doyen Ibrahima Séne qui pourtant se vante d’avoir été un communiste ascète forgé dans la rigueur stalinienne.

Au cours des dix années du régime du Président Macky Sall, nous avons connu des versions différentes de Ibrahima Séne: comme beaucoup de cadres de la gauche sénégalaise qui ont passé des décennies à militer et à se préparer pour le grand soir de la Révolution, ils n’ont pas tout de suite accepté au fond de leur cœur que le fringant Macky Sall, trois ans seulement après la création de son parti l’Alliance pour la République ait raflé la mise de l’élection présidentielle de 2012 au nez et à la barbe (blanche) des révolutionnaires autoproclamés dont de nombreux soixante-huitards. Mais ensuite cela leur est passé car ils ont compris que le Destin est une donne qui échappe au matérialisme dialectique.

Ibrahima Séne, lui semble n’avoir jamais achevé son métabolisme de digestion. En dépit du soutien franc et honnête de son patron politique feu-Amath Dansokho, il n’a eu cesse de chicaner et chercher des noises à l’APR en se fendant régulièrement de critiques aigre-doux à l’égard du Président Macky Sall. Ensuite vint une seconde version-soft de Ibrahima Séne où il devint un avocat infatigable de la cause Mackyste. Cette période, elle coïncidera curieusement avec sa nomination comme Président du Conseil d’Administration de MIFERSO où il ne dira pas qu’il touche tous les mois une somme rondelette qui ne sert certainement pas à financer la révolution permanente.

Encore moins à financer son parti le PIT dont il est à la marge depuis fort longtemps. Puis, voilà que dans une interview d’il y’a trois jours, il retrouve son manteau de détracteur de l’APR et du Président Macky Sall. Si les divergences exprimées par Ibrahima Séne sont si profondes avec le parti du Président Macky Sall et la coalition du Président Macky Sall pourquoi diantre ne démissionne t-il pas de sa fonction de Président de Conseil d’Administration pour être libre de tout engagement moral? Eh ben, non. Ibrahima Séne adopte cette même ingratitude du ventre qui grogne quand il n’est pas content et se tait quand il est rassasié.

Pour quelqu’un qui bassine l’opinion de leçons de moralité, il a de la marge de progression! Sachez, Ibrahima Séne, que désormais ce sera du œil pour œil, dent pour dent. L’APR que vous critiquez a plus de 350 maires qui ont récemment gagné la confiance de nos concitoyens. Vous, on ignore jusqu’à votre lieu de vote. Votre base politique, ce sont les colonnes de journaux où vous déversez régulièrement votre bile sur l’APR et le président Macky Sall.

Souhaitez-vous une augmentation de vos émoluments de PCA? Ou plutôt, faites-vous un appel du pied à une certaine opposition afin d’y faire une pré-réservation de place au cas où notre majorité perdrait les élections? Dans ce cas là, vous faites un bien piètre calcul car la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a doublé les suffrages de toute l’opposition réunie lors des élections municipales du 23 janvier dernier compte se remettre en dynamique unitaire pour gagner et être majoritaire à prochaine Assemblée nationale.

En attendant, vous nous donnez, à nous les jeunes, un bien mauvais exemple de manque de loyauté en étalant vos états d’âme contre l’APR et le Président Macky Sall sur la place publique. Avec des amis comme vous, il n’y plus besoin d’avoir des ennemis!

Masséne Béye

cadre républicain de Bargny