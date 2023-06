Côte d’Ivoire : 2 dangereux braqueurs retournent en prison 2 mois après…

Auteurs de vol à main armée dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai 2023 au domicile de D.L., les nommés K. dit Balla et C.S. dit Issa ont été interpellés par la police à la suite de la plainte de la victime.

Les auteurs du vol à main armée perpétré dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai 2023, au domicile de D.L. à Korhogo ont été interpellés par la Brigade de Recherche et d’Intervention de Korhogo dirigée par le commissaire Sidibé.

Les présumés voleurs ont été interpellés à Korhogo et à Kouto

Il s’agit de K. dit Balla interpellé à Kouto et C. S. dit Issa arrêté à Korhogo. Ces deux individus sont des récidivistes notoires, sortis de prison, il y a à peine deux mois.

Ils ont avoué leur participation dans le vol à main armée et ont fourni des informations précieuses sur leurs complices toujours en fuite, ce qui a permis de poursuivre les enquêtes en vue de les appréhender.

Selon Police Secours, à la suite du vol à main armée au domicile de D.L., ce dernier a porté une plainte à la police. C’est alors que la Brigade de Recherche et d’Intervention de Korhogo a mené des enquêtes approfondies qui ont abouti à l’arrestation de ces 2 individus.

La BRI Korhogo a démontré son professionnalisme et son efficacité dans la résolution de cette affaire. Depuis son arrivée dans la région, cette unité spécialisée dans la lutte contre la criminalité a fait preuve d’un engagement sans faille pour protéger les citoyens et assurer la sécurité publique. Les résultats obtenus par la BRI ne sont pas passés inaperçus et ont renforcé la confiance de la population envers cette unité.

Bravo à la BRI

La population de Korhogo peut désormais se sentir plus en sécurité grâce aux mesures prises par la BRI Korhogo et à son action concrète. La lutte active contre la criminalité et la garantie de la sécurité des habitants de la région sont au cœur des préoccupations de cette unité. Les arrestations récentes témoignent de l’efficacité de la BRI dans sa traque des criminels et sa détermination à les traduire en justice.

Sous la direction du commissaire Sidibé, la BRI Korhogo continue de faire preuve d’une expertise remarquable dans la lutte contre la criminalité. La population peut compter sur cette unité spécialisée pour combattre toute forme de criminalité et assurer la tranquillité dans la région de Korhogo.

Source Linfodrome