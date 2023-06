La révolution Sonko au Sénégal : des Jihadistes et des rebelles avec les Patriotes

Ce qui se passe au Sénégal, est du jamais vu. Le monde entier a les yeux rivés sur le Sénégal. Tous les JT occidentaux en font leur sujet principal. L’ONU, L’UA et la CEDEAO ont appelé au calme. Une situation inédite au Sénégal depuis 1960. Et tout ça pour une histoire de « viol » qui a mal tourné selon une certaine opinion simpliste. Mais l’arbre qui cache la forêt est bien visible. Depuis que le pétrole et le gaz ont fait leur apparition au Sénégal, toute manif se solde par des morts. Et derrière ce que l’on appelle la « révolution Sonko », il y a des soldats de Dieu qui cherchent à déstabiliser le pays.

Ces soldats de Dieu ou Jihadistes cherchent à s’emparer des ressources et du pays dont la position sur la mer est stratégique. Et à côté d’eux, il y a aussi les rebelles irrédentistes de la Casamance…Tous derrière Sonko.

Ce n’est plus une révolution d’un politicien qui convoite un pouvoir, mais l’envahissement d’un pays par des forces occultes. Le Sénégal est en guerre. Une guerre contre des forces occultes cachées derrière Ousmane Sonko pour prendre le pouvoir. Leurs objectifs : mettre la main sur le pétrole et le gaz et surtout sur le pays dont la position stratégique sur l’océan Atlantique est des plus convoitées. Compte tenu de sa position stratégique, le Sénégal doit servir à ces forces occultes pour conquérir toute l’Afrique.

Ce n’est pas pour rien qu’Ousmane Sonko a soutenu que le Sénégal est la première étape de cette « révolution » avant la conquête du reste de l’Afrique. C’est pourquoi, Sonko n’est pas seul. Dans certaines images, on a aperçu des hommes armés de mitraillettes et de AK47. Ces hommes armés étaient sur le péage en train de racketter les usagers de la route. Idrissa Seck a alerté sur ces forces occultes dans une lettre adressée aux Sénégalais

Idrissa Seck indique : « L’affaire Ousmane Sonko n’est que le prétexte, pour beaucoup d’autres acteurs, d’attaquer notre pays. Les bandits qui profitent du chaos apparent pour piller. Les jihadistes qui guettent la moindre occasion pour faire avancer leurs cellules dormantes. Les séparatistes violents, de plus en plus à l’étroit, face aux avancées significatives de la paix dans notre région sud avec des dépôts d’armes rassurants. Des puissances étrangères, dont le Sénégal est perçu comme une plate-forme devant servir leurs intérêts géostratégiques. Les intérêts économiques et financiers aux aguets pour s’accaparer de nos ressources pétrolières, gazières et minières ».

Sonko veut livrer notre pays à des puissances étrangères et il gardera le pouvoir pendant des décennies à travers la dictature et l’oppression sanglantes. Ousmane Sonko, pour assouvir ses ambitions, est prêt à s’allier avec le diable. Ousmane s’allie avec les jihadistes ainsi que des combattants du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Ousmane Sonko se sert des éléments du MFDC que pour parvenir à ses fins. Car, à la fin, lorsqu’il s’emparera du pouvoir, il ne fera que se débarrasser d’eux. Les jihadistes ne permettront jamais le compagnonnage avec des éléments qui ont certaines pratiques qui flirtent avec le paganisme.

C’est pourquoi, Ousmane Sonko, lorsqu’il aura atteint son but, s’empressera de se débarrasser des combattants du MFDC qu’il utilise pour mieux déstabiliser le régime en organisant des manifestations violentes. Pour la première fois, au Sénégal, on a vu un membre des forces de sécurité être tué par balle. Ce qui confirme un nouvelle fois la présence aux côtés des jeunes qui manifestent, la présence d’hommes armés qui n’hésitent à tirer sur les gendarmes et les policiers.

Le Sénégal est sous la menace de forces obscurantistes qui se cachent derrière Ousmane Sonko pour s’emparer du pouvoir et faire main basse sur ses ressources naturelles. Ils vont instaurer une dictature des plus sanglantes pour régner par la terreur. C’est pourquoi : Sénégalais, combattons les forces occultes et combattons Ousmane Sonko !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn