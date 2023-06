Révolution Sonko…Pastef sacrifie encore les jeunes et fuit…

Le dernier appel à la révolution de Ousmane Sonko n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Depuis que le maire de Ziguinchor a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, c’est la guérilla à Dakar et dans quelques régions. Des jeunes ont décidé d’extirper leur leader des mains des forces de l’ordre. Mais le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a abandonné les jeunes qui se battent pour sauver Sonko. Les Patriotes ont lâchement sacrifié la jeunesse.

C’est le chaos à Dakar et à Ziguinchor. Depuis jeudi passé, de violents affrontements sont notés dans ces zones. Des jeunes en colère contestent la condamnation du leader de Pastef. Ousmane Sonko risque de passer deux ans de prison. Un verdict qui n’est pas du goût de ses souteneurs. Ils ont lancé un appel au combat. Ce qui a fait seize (16) morts, selon le bilan officiel du ministère de l’Intérieur. Et de nombreux blessés dans les hôpitaux.

Si la situation se présente aussi mal, c’est parce qu’il y a eu des personnes qui ne sont pas là uniquement pour manifester. Dans une télévision de la place, Antoine Félix Abdoulaye Diome a parlé de présence de «forces occultes». Une version que confirment les vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux. On aperçoit des hommes armés, qui ne font pas partie des force de l’ordre, avec des armes de guerre. Dans une déclaration ce dimanche soir, la Police accuse ses individus d’être à l’origine de ces décès imputés aux forces de défense et de sécurité lors des manifs.

Quoiqu’il en soit, on tue impunément les jeunes. Toutes les personnes qui sont dans ses manifestations sont des jeunes à la fleur de l’âge. S’ils sont morts, c’est parce qu’ils ont répondu inconsciemment à l’appel du leader de Pastef, Ousmane Sonko. A travers leurs différentes plateformes de réseau social, Pastef pousse les jeunes à aller se faire tuer au moment où les responsables du parti sont bien dans leur confort. Sachant qu’ils sont traqués et risquent d’être arrêtés pour appel à l’insurrection, ils se cachent lâchement au moment où la jeunesse tombe sous les balles d’inconnus.

Depuis qu’il a été gazé à la Cité Keur Gorgui, Guy Marius Sagna est absent des manifs. Plus personne ne voit le courageux député sur le terrain. Pourtant il n’avait pas hésité à marcher jusqu’au Palais. Mais quand on tue en silence, il fait le mort. Cela ne l’empêche pas de continuer d’appeler à marcher dans les rues. Ces publications sur Facebook se terminent toutes par cette phrase : «Continuons la résistance constitutionnelle». Une résistance orpheline de l’administrateur du FRAPP.

Guy Marius Sagna a ramolli depuis qu’il est devenu un petit apprenti de Sonko. Aujourd’hui, il est devenu un one-man-show qui alimente la galerie. Le terrain ce n’est plus pour Guy Marius Sagna. Le député préfère aboyer derrière son clavier. Pendant ce temps, des jeunes continuent de croire à leur cause. Ils bravent tous les interdits. Et côtoient toute sorte de danger. La jeunesse est entre des forces de l’ordre prêtes à les arrêter. Et des forces occultes qui veulent les tuer pour plonger le pays dans le chaos.

Que dire de Abass Fall qui joue au guerrier sur sa page Facebook. Alors qu’il a détalé comme un lapin devant les gaz lacrymogènes à la Cité Keur Gorgui. Des lacrymogènes encaissés chaque jour, depuis le début des hostilités par de jeunes manifestants. Voilà les personnes qui poussent les jeunes au suicide. Alors qu’ils sont loin de tout danger. C’est lâche et irresponsable. Honte à Pastef et à son leader Sonko qui ont appelé à des manifestations tout en étant absents sur le terrain.

Les Patriotes ne valent pas mieux que forces de l’ordre qui utilisent les manifestants comme bouclier humain. Pastef se sert des jeunes pour satisfaire ses besoins politiques. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle Ousmane Sonko mise son avenir sur cette frange vulnérable de la population. Mais la jeunesse sénégalaise est de plus en plus consciente. Et le leader de Pastef va bientôt découvrir qu’il n’est pas la seule personne dont la vie compte. Et alors ce sera le début de sa douleur !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru