20 ans après…Talla Sylla ne célèbre plus ses coups de marteau

Il y a 20 ans, jour pour jour, Talla Sylla, à l’époque leader du Jëf Jël et farouche opposant au régime de Me Abdoulaye Wade, était agressé à coups de marteau à Dakar, précisément dans la nuit du 5 au 6 octobre 2003. Il avait l’habitude de célébrer cet évènement inscrit dans l’histoire politique du Sénégal, par de grands rassemblements et des déclarations, rappelle L’aS.

Mais c’est à partir de la 13e année, précisément en 2013, qu’il a personnellement décidé d’arrêter toute commémoration. Désormais chaque 5 octobre, il se contente de faire réciter des exemplaires du Saint Coran à la mémoire de ses compagnons disparus et même ceux qui avaient perpétré cette attaque, pour montrer qu’il a pardonné et tourné définitivement la page.

C’est d’ailleurs dans le cadre de la recherche de la paix et du pardon qu’il a rencontré Me Abdoulaye Wade en 2014. Pour montrer son pardon et sa quête perpétuelle de la paix, il confond chaque année dans les mêmes prières, les deux personnes indexées dans cette agression contre sa personne et qui sont décédées aujourd’hui, l’un par accident de la circulation au 40e jour de l’agression et l’autre aussi par un accident consécutif à l’explosion d’une bonbonne de gaz.