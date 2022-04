20 mois pour la Reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec

L’hôpital centenaire fera peau neuve dans 20 mois. Son Excellence, Macky SALL, Président de la République a présidé la présentation du projet de reconstruction du Centre Hospitalier National Aristide le Dantec, en présence du Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Mr Abdoulaye Diouf SARR et de ses services, du Président du Conseil d’Administration, du Directeur et du Président de la Commission Médicale d’Etablissement de l’hôpital. Il y’avait aussi la présence du Directeur général du FONSIS.

Ce projet de reconstruction, présenté par la Direction générale des Etablissements de Santé, va permettre de disposer d’un nouvel hôpital de dernière génération. Il sera construit sur une assiette foncière de 3 hectares.

Le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, dans un processus inclusif, de finaliser les études techniques et financières au mois de septembre 2022 et de démarrer immédiatement après les travaux de construction. Il a aussi fortement insisté sur le respect des délais de reconstruction qui doivent durer au maximum 20 mois.

Le nouvel hôpital qui sera reconstruit sera conforme aux normes internationales et à terme, l’hôpital Aristide le Dantec va consolider sa position de centre de soins, de formation et de recherche de haut niveau.

La reconstruction de cet hôpital va permettre de relever davantage l’offre de soins aux populations

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn