24e édition du FICA : Le journaliste Mamadou Mouth BANE certifié par l’IHEDN Paris 

Ils étaient 75 participants venus d’Afrique. Il a été noté la participation des Ministres Sud africain et Gambien de La Défense, des Généraux d’armée, des colonels, des membres de Interpol Afrique, de l’Union africaine (UA), du Centre de lutte contre le terrorisme rattaché à l’UA etc… Deux participants ont représenté le Sénégal, il s’agit du colonel Alioune Samassa et du journaliste Mamadou Mouth BANE. Ce dernier a d’ailleurs fréquenté le prestigieux Centre d’Etudes diplomatiques et stratégiques de Dakar (CEDS).

Par ailleurs, les participants ont partagé leurs points de vue autour d’une ambition commune, c’est à dire construire des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre l’Afrique et la France, penser les stratégies de lutte contre le terrorisme et la criminalité, réfléchir sur les stratégies pour un épanouissement économique du continent.

Au fil des échanges, d’autres thématiques stratégiques ont été explorées : Lutte contre la cybercriminalité et la désinformation, l’Action de l’État en mer, l’Autonomie des armées africaines, la Résilience face à l’influence étrangère, la Protection de l’environnement et lutte contre le trafic et la Lutte contre le terrorisme.

L’IHEDN, en partenariat avec la Direction de la coopération s’est dit fier d’avoir accueilli cette 24e édition du FICA, placée sous le signe du dialogue stratégique et de la construction de solutions communes.

Plusieurs personnalités françaises ont participé aux débats avec les auditeurs africains. On peut en citer le Général Thierry BURKHARD Chef d’Etat major général des armées de France, Jean Marie Bockel envoyé spécial du Président Emmanuel Macron, Achille Mbembe président de la Fondation de l’innovation pour la démocratie, Jean Jacques KONADJI Expert international etc…

Les auditeurs ont effectué des ateliers au Centre des Hautes Études militaires (CHEM) suivis de visites à la Brigade des sapeurs pompiers de Paris, au Centre interministériel de gestion de crise (CIC) au ministère de l’Intérieur avant d’être reçus au Quai d’Orsay toujours dans le cadre de la formation.